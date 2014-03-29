Капітана Дем'яненка утримують у севастопольській комендатурі російського флоту
Командира севастопольської військової частини капітана 2 рангу В'ячеслава Дем'яненка, який залишається в російському полоні, тримають в ув'язненні в комендатурі ЧФ РФ у Севастополі.
Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбуці.
"Викравши українського офіцера, окупанти без всяких пояснень продовжують утримувати його в своїх застінках", - цитує Тимчука УП.
За його інформацією, українські держструктури намагаються вести переговори з російським військовим командуванням з вимогою негайно випустити захопленого командира.
Однак окупанти не прагнуть вести діалог.
Читайте такожЗвільненим з полону в Криму офіцерам пообіцяли нагороду
Водночас, родичі викраденого офіцера звернулися в МЗС України з проханням розпочати роботу по звільненню Дем'яненка.
"Про початок такої роботи з боку українських дипломатів поки не відомо", - зазначив Тимчук.