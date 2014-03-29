Капітана Дем'яненка утримують у севастопольській комендатурі російського флоту

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Викравши українського офіцера, окупанти без всяких пояснень продовжують утримувати його в своїх застінках", - цитує Тимчука УП.

За його інформацією, українські держструктури намагаються вести переговори з російським військовим командуванням з вимогою негайно випустити захопленого командира.

Однак окупанти не прагнуть вести діалог.

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Водночас, родичі викраденого офіцера звернулися в МЗС України з проханням розпочати роботу по звільненню Дем'яненка.

"Про початок такої роботи з боку українських дипломатів поки не відомо", - зазначив Тимчук.