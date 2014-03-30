На львівському Майдані вшанували пам`ять Героїв «Небесної сотні»



Як передає кореспондент УНІАН, у центрі міста на площі біля пам’ятника Т.Шевченку зібралося кілька тисяч львів’ян, які на 40-й день загибелі Героїв зібралися зі свічками та лампадками вшанувати їхню пам’ять.

Після панахиди, яку спільно провело духовенство різних конфесій, львів’янам продемонстрували фільм про загиблих Героїв, чиї імена навіки ввійшли до лав «Небесної сотні».

До громади також звернувся голова Львівської обласної ради Петро Колодій, який, зокрема, зазначив: «Душу й тіло ми положим за нашу свободу – саме такими словами керувались мільйони українців на Майдані, борючись за гідне життя на рідній землі».

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Очільник обласної ради наголосив, що серед тих, хто душу й тіло поклав за нашу свободу є Герої УПА, Січові стрільці, Герої Крут та Герої «Небесної сотні».

«З кожним днем ми дедалі більше усвідомлюємо, якими насправді були наміри колишнього керівництва нашої держави. Ні, це далеко не гроші, які російський президент дав як позичку українцям. Це навіть не декларація знижок на газ... Насправді на стіл обох цих політиків лягла карта України, на яку вже зовсім скоро планували накласти карту Росії. Але цього не дав зробити Майдан. Путін не врахував одного – великої сили українського духу, тієї щирої та самовідданої любові наших патріотів за рідну землю. Герої «Небесної сотні» йшли на смерть, усвідомлюючи, що українська земля, полита їхньою молодою кров’ю, здригнеться і з неї повтікають вороги», - наголосив Колодій.

Після завершення віче розпочався концерт-реквієм за участі академічної капели «Трембіта».

Також у львівському соборі Святого Юра виконали «Реквієм» Вольфганга Амадея Моцарта на вшанування пам’яті героїв «Небесної сотні».