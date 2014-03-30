У виданих кримчанам російських паспортах зазначена "Кримська область"

Жителям Криму Росія видає паспорта з пропискою в області, якої не існує. Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Він опублікував фото такого паспорта.

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Там зазначено, що його власник народився в місті Севастополі "Кримської області" РФ, повідомляє ТСН.

"До питання про правове свавілля росіян в Криму і Севастополі. Варто поглянути на фото нижче (це штампи в паспортах, які зараз з посилено практикує "нова влада" в Севастополі - Севастополь вказаний як місто якоїсь "Кримської області РФ").

І згадати Федеральний конституційний закон РФ від 21.03.2014 № 6-ФКЗ "ПРО прийняття до Російської Федерації Республіки Крим та утворення у складі Російської Федерації нових суб'єктів - Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя", - зазначив Тимчук.