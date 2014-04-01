ВР ухвалила негайно роззброїти незаконні формування

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 256 із 303 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

У постанові зазначається, що у зв'язку із надзвичайною суспільно-політичною ситуацією, що склалася в Україні, загостренням криміногенної обстановки і системними провокаціями з боку іноземних громадян на південному сході України та у Києві, Верховна Рада постановляє зобов’язати Міністерство внутрішніх справ України та Службу безпеки України негайно провести роззброєння незаконних збройних формувань та окремих громадян, які незаконно володіють зброєю.

Ця постанова набирає чинності з моменту її прийняття.