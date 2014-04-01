ВР ухвалила негайно роззброїти незаконні формування
11:03, 01 квітня 2014Політика
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Верховна Рада ухвалила постанову “Про негайне роззброєння незаконних збройних формувань в Україні”.
Народні депутати у Верховній Раді
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 256 із 303 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
У постанові зазначається, що у зв'язку із надзвичайною суспільно-політичною ситуацією, що склалася в Україні, загостренням криміногенної обстановки і системними провокаціями з боку іноземних громадян на південному сході України та у Києві, Верховна Рада постановляє зобов’язати Міністерство внутрішніх справ України та Службу безпеки України негайно провести роззброєння незаконних збройних формувань та окремих громадян, які незаконно володіють зброєю.
Ця постанова набирає чинності з моменту її прийняття.
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