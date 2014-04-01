Сьогодні опублікують повний звіт розслідування обставин загибелі Сашка Білого

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив перед засіданням Кабінету міністрів.

«Сьогодні до вечора буде опубліковано найповніший звіт внутрішнього розслідування щодо інциденту в Рівному. Ми цей звіт опублікуємо, це буде безпрецедентно відкритий звіт, і далі суспільство може зробити висновки: хто є хто, хто правий, хто винен», - зазначив міністр.

Аваков також заявив, що попередньо може сказати: «Міліція діяла правомірно, інша справа - в ряді випадків є порушення попереднього опису. ПРиміром, спочатку говорилося, що Білий, тікаючи з місця пригоди, вискочив у вікно, а він не вискочив, а оббіг навколо маленького будиночка».

Читайте також"Правий сектор" пояснив, чому Ярош їздить на машині ЯнуковичаКрім того, Аваков додав, що у цій справі в нього немає претензій до правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, тіло активіста «Правого сектора» Музичка (Сашка Білого) з вогнепальними пораненнями у серце було виявлене вночі 25 березня біля села Бармаки неподалік Рівного.

Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства Музичка за ст. 115 Кримінального кодексу України.

Лідер «Правого сектора» Дмитро Ярош виступив із вимогою негайної відставки керівника МВС Арсена Авакова, а також арешту всіх причетних до вбивства Музичка, зокрема командира спецпідрозділу УБОЗ «Сокіл».

Верховна Рада створила ТСК з розслідування обставин загибелі Музичка. 31 березня комісія більшістю голосів ухвалила рішення рекомендувати тимчасово відсторонити Авакова від виконання обов'язків міністра внутрішніх справ.