Росія самостійно залишить ПАРЄ, якщо справа дійде до її виключення з організації – заява

У Держдумі Росії назвали деструктивними пропозиції про позбавлення повноважень російської делегації в ПАРЄ, оскільки вони «побудовані на необ'єктивній інформації і упереджених оцінках ситуації в Україні і в Криму».

Як передає кореспондент УНІАН, за заяву «Про ситуацію в Парламентській Асамблеї Ради Європи» проголосувало 446 російських депутатів.Читайте такожРосію можуть позбавити членства в ПАРЄ

«На даний час робляться дедалі активніші спроби зруйнувати канали і самі основи загальноєвропейського міжпарламентського діалогу за участю Російської Федерації, яка вже протягом майже двох десятиліть ефективно працює в рамках Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Найбільш деструктивним кроком стали пропозиції про позбавлення повноважень делегації Федеральних зборів Російської Федерації в ПАРЄ, побудовані на необ'єктивній інформації і упереджених оцінках ситуації в Україні і в Криму», - йдеться в заяві.

На думку російських депутатів, такий підхід, як і запровадження різного роду санкцій, щодо Росії ніяк не сприяє вирішенню в ПАРЄ завдань із забезпечення прав людини, демократії та верховенства права.Читайте такожДо Львова прибула делегація ПАРЄ

Держдума упевнена, що в ПАРЄ запанує зважений підхід щодо подальшої співпраці з Росією, яка не повинна ставати заручником політичної кон'юнктури і об'єктом маніпулювання з боку зовнішніх сил.

«Державна дума переконана також у тому, що відносини братських народів Росії й України завжди залишаться дружніми, незважаючи ні на які провокації ззовні. Такі провокації не раз робилися у минулому, але історія завжди розставляє все по своїх місцях», - йдеться в заяві.

Голова Комітету у міжнародних справах Олексій Пушков, представляючи документ, зазначив, що проект постанови пов'язаний з критичною ситуацією, яка створилася в ПАРЄ, де зусиллями ряду делегацій, зокрема, британської делегації, просувається пропозиція про те, щоб виключити Росію з ПАРЄ шляхом позбавлення російської делегації її повноважень до кінця 2014 року як мінімум.

«Підставою для цього служать обвинувачення Росії в агресії проти України і порушенні міжнародного права. Росія і російська делегація категорично не можуть погодитися з такою постановкою питання», - заявив Пушков.Читайте такожУ ПАРЄ "одностайно та суворо" засуджують дії Росії в Криму

«Ми уважно аналізували ситуацію, і ми цілком допускаємо, що те загострення антиросійських пристрастей у Парламентській Асамблеї, яке підтримується зусиллями наших постійних противників, може переважати. В цьому разі ми вважаємо за необхідне не доводити справу до голосування за позбавлення російської делегації повноважень і в тому разі, якщо ми побачимо, що справа йде до такого голосування, російська делегація сама покине ПАРЄ ще до проведення такого голосування, тому повноважень не буде кого позбавляти. Ми позбавимо наших противників задоволення проголосувати за виключення. Ми зробимо відповідну заяву, пояснимо наші мотиви і самі покинемо ПАРЄ», - сказав Пушков.

Як повідомляв УНІАН, в ПАРЄ пропонують переглянути повноваження делегації Російської Федерації на наступній сесії, яка має відбутися на початку квітня.

У документі наголошується, що ПАРЄ на весняній сесії з 7 по 11 квітня в Страсбурзі "обговорить пропозицію про перегляд раніше затверджених повноважень делегації РФ у зв'язку наявністю істотних підстав і може провести екстрені дебати".

Остаточне рішення щодо висунутої парламентаріями пропозиції буде ухвалено на засіданні статутного органу ПАРЄ-Бюро в перший день роботи весняної сесії 7 квітня.