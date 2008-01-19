Ляпіна: різниця між ПДЧ та НАТО - як між симпатією та весіллям

У передвиборчій кампанії Блоку “Наша Україна – Народна самооборона” неодноразово виголошувалося питання вступу України до НАТО. Ми говорили, що, коли ми створимо коаліцію та сформуємо уряд, то ми обов’язково звернемося до НАТО з тим, щоб приєднатися до ПДЧ.

Про це в ефірі “Свобода Савіка Шустера” розповіла народний депутат від фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” Ксенія Ляпіна, повідомляє офіційний сайт блоку НУ-НС.

Вона зауважила, що існує різниця між приєднанням до плану вступу в організацію і самим вступом до неї. Лист трьох керівників держави, за її словами, містить у собі питання приєднання до плану вступу (ПДЧ).

“Це така сама різниця, як між намірами оголосити про симпатію до певного чоловіка і актом весілля”, - підкреслила Ляпіна.