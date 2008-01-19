Ляпіна: різниця між ПДЧ та НАТО - як між симпатією та весіллям

14:20, 19 січня 2008
Політика
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Політик нагадала про обіцянки

У передвиборчій кампанії Блоку “Наша Україна – Народна самооборона” неодноразово виголошувалося питання вступу України до НАТО. Ми говорили, що, коли ми створимо коаліцію та сформуємо уряд, то ми обов’язково звернемося до НАТО з тим, щоб приєднатися до ПДЧ.

Про це в ефірі “Свобода Савіка Шустера” розповіла народний депутат від фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” Ксенія Ляпіна, повідомляє офіційний сайт блоку НУ-НС.

 Вона зауважила, що існує різниця між приєднанням до плану вступу в організацію і самим вступом до неї. Лист трьох керівників держави, за її словами, містить у собі питання приєднання до плану вступу (ПДЧ).

 “Це така сама різниця, як між намірами оголосити про симпатію до певного чоловіка і актом весілля”, - підкреслила Ляпіна.

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