НАТО: Росія силою хоче змінити кордони в Європі

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Расмуссен заявив, відкриваючи засідання Північноатлантичної Ради за участі глав дипломатій 28-ми країн-членів НАТО.

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"Росія показала свою готовність застосувати силу для зміни кордонів і відновлення розподільчих ліній у Європі. Це підриває міжнародні зобов’язання Росії і верховенство права в міжнародних питаннях. Це викликає серйозне занепокоєння серед тих з нас, хто відданий вільній та мирній Європі", - сказав Расмуссен.

"Дії Росії є серйозним викликом, на який ми маємо відповісти. Сьогодні ми підтверджуємо нашу відданість колективній обороні. Ми залишаємось пильними, готовими та здатними захиститися проти будь-якої загрози", - додав генсек НАТО.