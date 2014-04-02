Росія скасувала переговори з Україною в Мінську

Про це сказав в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця

"Ми домовлялися з міністром закордонних справ Росії про контакти на рівні заступників міністрів. Ця зустріч була майже узгоджена, але вчора ми отримали сигнал про те, що на жаль, пан Карасін не зможе приїхати на цю зустріч 4-го квітня в Мінську", - сказав він.

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Як сказав Дещиця, тепер Україна шукатиме інші варіанти, та повідомив, що не знає коли буде наступна зустріч з главою МЗС РФ Лавровим, оскільки домовленостей про подальші зустрічі не було.