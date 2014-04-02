Росія планує провокації у південно-східних регіонах України на початку травня

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу у ВР.

За словами Парубія, так звана операція «Руська весна», яку планувалось здійснити у 8 регіонах України, зірвана.

“Тим не менше, за нашими оперативними даними, є інформація, що вони (Росія — УНІАН) будуть змінювати тактику і будуть проводити інші провокації, зокрема, на рівні районних та селищних рад. Більше того, є інформація щодо намірів обрання президента південно-східної республіки і, за нашими даними, більше провокаційних заходів відбудуться в перших числах травня, особливо ближче до 9 травня”, - сказав Парубій.Читайте такожПарубій каже, що Путін не відмовився від нападу на Україну

Він підкреслив, що зусилля керівництва РФ спрямовані передусім на дестабілізацію ситуації в Україні під час президентської виборчої кампанії.

За словами Парубія, для запобігання провокаціям при РНБО буде створено оперативний штаб з метою недопущення зриву виборів президента України.

Як зазначив секретар РНБО, до цього штабу увійдуть не лише працівники правоохоронних органів, але й представники ОБСЄ, громадських організацій.