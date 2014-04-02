Афганці можуть заблокувати рух вантажівок у Крим, якщо росіяни не відпустять полонених

Про це члени громадської організації воїнів-афганців «Ніхто, крім нас», члени Штабу національного захисту регіону та дніпропетровського Автомайдану заявили сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську, передає Радіо "Свобода".

За їхніми словами, вони вимагають від президента Росії в дводенний термін відпустити усіх військовослужбовців України, які перебувають у полоні в Криму, а також мирних громадян, зниклих за останній час на території півострова за загадкових обставин. За даними афганців, таких осіб налічується більше десятка.

Як зазначили активісти, їхня вимога до українського уряду – якнайшвидше розірвати дипломатичні відносини з Росією.Читайте такожЗвільнених у Криму заручників катували, тримали без їжі і морально знущались

За даними «афганців», якщо упродовж двох діб керівництво Росії та України не дослухається до їхніх вимог, уже в п’ятницю вони організують всеукраїнський автопробіг до селища Чонгар на Херсонщині й блокують там автотрасу, щоб «жодна фура, жодна хлібина хліба не потрапила з України до окупованого Криму».

Як зазначив представник організації «Ніхто, крім нас» Олег Мороз, ця акція носитиме попереджувальний характер.

«Це буде перша акція. Якщо нас не почують, то на півострів ми блокуємо не тільки чонгарський напрямок, а й армянський, і залізницю. Доки хоч один військовополонений, інакше це не назвеш, буде утримуватись в Криму, доти жодна хлібина хліба на півострів не потрапить. Так що хай пан Путін визначається зі своєю позицією», – заявив Олег Мороз.Читайте такожВ АП заявили, що Росія пообіцяла повернути українських полонених найближчими днями

«Перекриття дороги буде відбуватись таким чином: рух усіх вантажівок, які йтимуть в бік півострова, буде блокуватись. Якщо упродовж певного часу, п’яти годин, наші вимоги не будуть почуті, буде повне блокування вантажівок – і на півострів, і з півострова», – додав координатор дніпропетровського Автомайдану Тарас Здреник.

За його даними, до акції приєднається щонайменше 20 авт із різних міст. Вони також планують заїхати до однієї з військових частин Збройних Сил України, аби передати гуманітарну допомогу, зібрану активістами у Дніпропетровську та Запоріжжі.