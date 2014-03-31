Ситуація у ЗСУ стабілізувалася і військові готові до оборони - екс-начальник Генштабу

Як передає кореспондент УНІАН, про це екс-начальник Генштабу сказав на прес-конференції у Києві.

«Збройні Сили України оговтались. На сьогодні проводяться навчання військової авіації, у нас є і винищувачі, бомбардувальники і штурмовики, не зважаючи на те, що 50 кращих літаків ми залишили в Криму», - зазначив він.

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За його словами, «на сьогоднішній день опановано ситуацію, частина наших Збройних Сил висунута до кордонів, вони вивчають місцевість і готуються до можливих дій в обороні». На переконання екс-начальника Генштабу, «є всі передумови для того, щоб Україна не здала без спротиву свою територію на Сході». «Такого як в Криму не буде», - наголосив він.

Екс-начальник Генштабу ще раз підкреслив, що «ситуація стабілізувалась, Україна опанувала загрозу, яка надходила з боку Збройних сил РФ, відповідно зроблені деякі кроки до підвищення боєздатності наших Збройних Сил, зроблена часткова мобілізація підрозділів».

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При цьому Лопата зауважив, що ситуація на кордонах залишається загрозливою, «РФ нарощує військову присутність біля кордонів нашої держави, до кордонів стягується військова техніка і особовий склад. РФ не залишила ідею силового втручання в нашу державу».