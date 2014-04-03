Донецька міліція просить виконком заборонити мітинги - начальник облУВС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління МВС України в Донецькій області Костянтин Пожидаєв на прес-конференції.

«Ми сьогодні подали заявку у виконавчу владу міста Донецька з проханням про заборону мітингу на площі Леніна. Ми мітинги заборонити не можемо», - сказав начальник главку , коментуючи той факт, що в соціальних мережах звучать сепаратистські заклики до проведення акцій протесту.

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При цьому він зазначив, що і міськвиконком не може заборонити мітинги, але може звернутися до суду, який має право винести рішення про заборону.

Пожидаєв також повідомив, що в даний час також розглядається питання законності встановлення червоних наметів з символікою КПУ на площі ім. Леніна.

«Зараз проводиться робота з наметами, які встановлені на площі Леніна. Ми дамо оцінку їхньої законності. Я просто впевнений, що в тих наметах немає жодного комуніста, який там анонсований. Чомусь мені так здається», - сказав правоохоронець.