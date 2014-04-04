Севастопольські курсанти сьогодні видбули на материк - Тимчук

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на керівника Центру військово-політичних досліджень Дмитра Тимчука.

«Вранці курсанти з Севастополя все ж зможуть виїхати – уже призначено час відправлення на материк. У Новоозерному силами волонтерів також ця проблема вирішена», – зазначив Тимчук.

Про намір покинути територію Академії і переїхати до Одеси заявили близько сотні курсантів, стільки ж охочих військових вирушити на материк з Новоозерного із членами родин.

Читайте такожУ Севастополі курсанти під час переходу під прапор РФ заспівали гімн УкраїниКрім того, раніше керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук повідомляв, що 49 морських піхотинців у Керчі готові відбути на материк.

«Їхнє командування очікує результатів переговорів, щоб вийти з Криму разом з технікою як окрема частина. На військовослужбовців чиниться потужний тиск, росіяни вимагають звільнити займані ними житлові приміщення», – зазначив Тимчук.