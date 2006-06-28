Суд скасував перевибори у Житомирі

Апеляційний суд Житомирської області скасував рішення Житомирської територіальної виборчої комісії про визнання виборів мера Житомира недійсними і проведення повторних виборів 2 липня.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН Олексій ЯСЮНЕЦЬКИЙ - представник у суді Віри ШЕЛУДЧЕНКО, яка, згідно із записом у трудовій книжці, працює на посаді Житомирського міського голови.

За його словами, «повторних виборів мера не буде. У Житомирі є законно обраний мер, що і було підтверджено рішенням Житомирського апеляційного суду, яке не підлягає оскарженню».

Таким чином суд задовольнив апеляційну скаргу О.ЯСЮНЕЦЬКОГО, а також прийняв рішення про незаконність призупинення Корольовським райсудом Житомира виконання В.ШЕЛУДЧЕНКО обов’язків мера і відсторонення її від цих обов’язків.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня Житомирська ТВК прийняла рішення про проведення у Житомирі повторних виборів міського голови.

25 квітня Апеляційний суд Житомирської області визнав протиправною постанову ТВК про визнання виборів мера недійсними і зобов’язав комісію згадану постанову скасувати, а результати виборів мера Житомира оприлюднити.

26 квітня вранці ТВК оголосила міським головою В.ШЕЛУДЧЕНКО, але того ж дня голова Житомирської ТВК Олександр СІМОНОВ заявив про незаконність прийнятого рішення щодо результатів виборів мера міста. За його словами, це рішення було ухвалено “під тиском представників Житомирської обласної організації партії “Народний Союз Наша Україна” та представників кандидата на посаду міського голови В.ШЕЛУДЧЕНКО”.

На засіданнях сесії Житомирської міськради від 26 квітня та 11 травня В.ШЕЛУДЧЕНКО було визнано міським головою, а також сформовано виконком міськради і переобрано заступників мера.

19 травня Корольовський райсуд Житомира визнав незаконними всі рішення першої сесії Житомирської міськради п’ятого скликання.

30 травня Апеляційний суд Житомирської області підтвердив повноваження В.ШЕЛУДЧЕНКО як Житомирського міського голови, скасувавши ухвалу Корольовського райсуду від 15 травня.

Повторні вибори міського голови Житомира ТВК призначила на 2 липня. На посаду мера уже зареєструвався 21 кандидат.