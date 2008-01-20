Партія регіонів заявляє, що не допустить вступу України до НАТО

Партія регіонів України заявляє, що не допустить вступу України до НАТО всупереч волі громадян, зокрема без забезпечення всенародного волевиявлення. На цьому наголошується в заяві партії, переданій УНІАН.

«Лист, надісланий від імені керівників української держави на адресу штаб-квартири НАТО про надання Україні на саміті в Бухаресті можливості приєднання до Плану дій з набуття членства в Альянсі, є яскравим прикладом політичних спекуляцій в контексті майбутніх президентських виборів», - йдеться в заяві.

Її автори зауважують, що цей лист «досі залишається документом з грифом «таємно»: його текст не бачила ані широка громадськість, ані територіальні громади, ані парламент».

Вони нагадують, що згідно з чинною Конституцією, такі листи має підписувати лише керівник уряду, і він є юридично відповідальним за таке рішення.

«Тим часом, сьогодні під зверненням до керівництва НАТО ставлять свої підписи Президент, прем`єр-міністр та голова Верховної Ради. Продовжуючи практику брутального порушення Основного Закону, вони діють сепаратно, переслідуючи при цьому кожен свою мету», - вважають автори заяви.

На їхню думку, «будучи заручником певних сил, Президент вкотре демонструє, що він не є представником усієї української громади».

«Таку ж позицію зайняли і голова Верховної Ради, який не зміг відстояти своє право керуватися виключно законом, і глава уряду Юлія ТИМОШЕНКО», - підкреслюється в заяві.

«Водночас, розуміючи непопулярність ідеї членства в НАТО серед мільйонів українців і враховуючи власні президентські амбіції, прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО навздогін листові дає письмові пояснення, розміщені на Урядовому порталі 19 січня. Пояснюючи, що вона, мовляв, насправді мала на увазі, підписуючи цього листа, Ю.ТИМОШЕНКО з притаманним їй цинізмом демонструє дві правди: одну – для Заходу, так би мовити на експорт, а іншу – для власного народу», - акцентують автори заяви.

На їхнє переконання, «своїми діями вони (Президент, прем’єр і спікер) нанесли непоправної шкоди авторитету України». «Влада продемонструвала непрофесійність, глибокі внутрішні конфлікти та президентські амбіції кожного з цієї трійки, і особливо – Ю.ТИМОШЕНКО», - підкреслюється в заяві.

Її автори серед причин, що примусили їх блокувати роботу парламенту, називають «незаконні і сепаратні дії очільників влади і намагання будь-що втягнути Україну в НАТО».

«Наша позиція однозначна – ми змусимо помаранчеву владу рахуватися з волею народу», - зазначається в заяві Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО і голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК звернулися з листом до Генерального секретаря НАТО, в якому заявили, що Україна розраховує на приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО під час наступного саміту Україна-НАТО в Бухаресті в квітні 2008 року. Разом із тим, 18 січня фракції Партії регіонів і КПУ заблокували трибуну Верховної Ради України, вимагаючи від А.ЯЦЕНЮКА відкликати свій підпис з-під листа до Генсекретаря НАТО.