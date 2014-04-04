Кримські сепаратисти націоналізували державні дачі та резиденції

Нелегітимна державна рада Криму розширила перелік націоналізованих об'єктів санаторно-курортної галузі, включивши до нього 10 державних дач і резиденцій. Відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні позачергової сесії парламенту, повідомляє Крыминформ.

До переліку націоналізованих об'єктів санаторно-курортного комплексу, переданих до управління республіканського об'єднання санаторіїв та курортно-оздоровчих установ, додатково включені 16 об'єктів. В їх числі 4 об'єкта профспілкового об'єднання "Укрпрофоздоровниця" в Ялті, Науково-дослідний інститут дитячої курортології та фізіотерапії в Євпаторії, навчально-спортивна база "Динамо" у Феодосії, і пансіонат "Орел" Міноборони в Алушті. Окремо до переліку включили офісні приміщення в Ялті і виробничу базу в Лівадії.

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Також до переліку націоналізованих увійшли 7 об'єктів, які включають в себе 10 державних дач і резиденцій.

В республіканську власність передана державна резиденція №3 у Масандрі "Мала Соснівка. Шатро". Побудована ще в 1948 році за бажанням Сталіна за Масандрівським палацом, держдача використовувалася для неформальних прийомів. У 2011 році тут своє 61-річчя відзначав президент України Віктор Янукович.

Націоналізовані мисливський будиночок в урочищі "Діброва-2" на території Кримського природного заповідника, і резиденція "Юсуповський палацово-парковий садибний комплекс" у Кореїзі, де під час Ялтинської конференції 1945 року жив Сталін. Останні роки Юсуповський палац не функціонував як державна дача, а надавав свої зали для vip-урочистостей.

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У власність Криму як єдиний об'єкт перейшли дві дачі в Гаспрі - №5 і №7. Першу в часи ЦК КПРС іменували "Маївка", другу - дача "Чаїр". На цих дачах, розташованих поряд з санаторієм для українських нардепів "Нижня Ореанда", гостювала екс-прем'єр Юлія Тимошенко.

Націоналізовані дві дачі і дві резиденції в селі Олива (Мухалатка) недалеко від Фороса - №6 та №8.

Держдачу №9 представники української політичної еліти любили за тенісні корти і 25-метровий басейн з морською водою. За президентства Леоніда Кучми на "дев'ятці" гостював нинішній глава РФ Володимир Путін.

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Націоналізовану держдачу №10 резервували як гостьову, або здавали в оренду. Її гостем був президент Калмикії Кірсан Ілюмжинов.

Найвідоміша серед президентських держдач №11, або об'єкт "Зоря", була побудована в 1988 році в бухті біля мису Сарич за розпорядженням останнього генсека ЦК КПРС Михайла Горбачова. Тут президент СРСР перебував під домашнім арештом у 1991 році. У 2012-му і 2013-му роках на "Зорі" свій день народження відзначав Віктор Янукович.