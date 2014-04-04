Військове втручання Росії розпочалося не в Криму, а з подій на Майдані – голова СБУ

Про це голова СБУ Валентин Наливайченко заявив в ефірі програми «Шустер-LIVE» сьогодні ввечері.

"Цей генерал-полковник неодноразово викликав на доповідь тодішнього голову СБУ Олександра Якименка та планував так звану «антитерористичну» операцію проти українських громадян", - зазначив Наливайченко.

«Військове втручання Росії по суті розпочалося не в Криму, а з подій на Майдані, із втручання генералітету РФ у події в Україні. Ми маємо захистити українських громадян від іноземних спецслужб та від їхніх генералів, наполягаємо на допитах, вироку суду і притягненні до відповідальності», - сказав голова СБУ.

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Також, за його словами,російська сторона має надати інформацію про підстави та замовників з українського боку постачання в Україну вантажів спецзасобів для використання проти учасників масових акцій протесту, які прибули з Російської Федерації до України рейсами "Чкаловськ – Київ" 21 січня та 24 січня 2014 року.

Наливайченко наголосив, що при необхідності для покарання винних можна вийти на рівень Міжнародного трибуналу за прикладом Боснії.

«Тому ми добиватимемося притягнення винних до відповідальності на українському та міжнародному рівні», - запевнив Наливайченко.