Виправданий екс-керівник Міноборони Іващенко хоче повернутися в Україну – адвокат

Про це телефоном “5-му каналу” повідомив адвокат Іващенка Борис Нечипоренко.

Довідка УНІАН. У серпні 2010 року Іващенко був заарештований за звинуваченням у перевищенні влади під час реалізації майна «Феодосійського судномеханічного заводу».

У квітні 2012 року Печерський райсуд Києва визнав його винним, засудивши до п`яти років позбавлення волі. У серпні того ж року Апеляційний суд столиці пом`якшив вирок, замінивши реальний строк умовним.

У лютому 2013 року стало відомо, що Іващенко виїхав за кордон та одержав статус політичного біженця у Данії.

Сьогодні, 4 квітня Печерський районний суд Києва звільнив Іващенка від кримінальної відповідальності та визнав його несудимим.