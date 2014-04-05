Виправданий екс-керівник Міноборони Іващенко хоче повернутися в Україну – адвокат
00:00, 05 квітня 2014Політика
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Колишній виконувач обов’язків міністра оборони Валерій Іващенко, якого суд звільнив від кримінальної відповідальності, збирається повернутися з Данії до України.
Про це телефоном “5-му каналу” повідомив адвокат Іващенка Борис Нечипоренко.
Довідка УНІАН. У серпні 2010 року Іващенко був заарештований за звинуваченням у перевищенні влади під час реалізації майна «Феодосійського судномеханічного заводу».
У квітні 2012 року Печерський райсуд Києва визнав його винним, засудивши до п`яти років позбавлення волі. У серпні того ж року Апеляційний суд столиці пом`якшив вирок, замінивши реальний строк умовним.
У лютому 2013 року стало відомо, що Іващенко виїхав за кордон та одержав статус політичного біженця у Данії.
Сьогодні, 4 квітня Печерський районний суд Києва звільнив Іващенка від кримінальної відповідальності та визнав його несудимим.
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