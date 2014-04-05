ГПУ вимагає повернути Межигір'я державі

Прокуратура Київської області перевірила законність передачі в оренду та подальшого викупу товариством «Танталіт» та громадянином Віктором Януковичем земельних ділянок у межах Новопетрівської сільської ради Вишгородського району, повідомляє прес-служба відомства.

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Як було встановлено, вказані земельні ділянки загальною площею майже 130 га передані в оренду та в подальшому продані з порушенням вимог ст. ст. 142, 149 Земельного кодексу України.

Зокрема, вказані ділянки були відчужені розпорядженнями Вишгородської районної державної адміністрації, хоча вилучення, передача в оренду та подальший продаж земель рекреаційного призначення належать до компетенції Кабінету міністрів України.

За результатами перевірок прокуратурою пред’явлено 2 позови до Вишгородської районної державної адміністрації, ТОВ «Танталіт» та громадянина Віктора Януковича про скасування розпоряджень, визнання недійсними державних актів та витребування земель площею 129,28 га вартістю понад 105 млн. грн. на користь держави.