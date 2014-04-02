Янукович назвав «пасткою для влади» угоду між владою і опозицією від 21 лютого

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Янукович сказав в інтерв'ю журналістам, яке транслював телеканал «Дождь».

«Я ніколи не думав і не припускав, що це була пастка для влади і для президента України, як виявилось, у найближчий час. Тому що вже цієї ночі мене почали атакувати бойовики. Відкрито,із зброєю», - заявив Янукович і додав, що розраховував, що тоді країни-гаранти виконають свої зобов'язання.

Екс-президент відзначив, що, згідно з домовленостями, досягнутим 21 лютого, він дав завдання правоохоронним органам, міліції відступити від Майдану, розпочати відправляти спецпідрозділи у місця постійної дислокації.

«У відповідь на наші дії радикальна частина Майдану відповідала стріляниною», - заявив він.Читайте такожЯнукович підтвердив, що просив Путіна вторгнутися в Україну

Янукович розраховує, що країни-посередниці засудять дії радикальної частини опозиції і повернуться до колишніх домовленостей.

«Я до сьогоднішнього дня ніякої ініціативи з їх боку не почув. Хоча, скажу чесно, що ще не втратив надію. Не втратив надію, і, мені здається, що з боку наших посередників зараз має бути елементарна етика повернуться до цього питання. У статусі кого вони мене вважають? Але я жива людина, перш за все. Я підписав цю угоду, разом з ними поставив свій підпис. Але я не почув від них навіть слів засудження у бік бандитів, які стріляли у мій кортеж, в мою охорону і не одноразово», - заявив він.

За словами Януковича, після підписання цього документа мав виконати його норми.

«Я завжди звик виконувати ті зобов'язання, які беру на себе. І коли я поставив підпис під цією угодою, я вже був приречений його виконувати», - сказав він.Читайте також Янукович дав чергове інтерв'ю

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого у Києві було підписано угоду про врегулювання кризи в Україні. Документ підписали на той час президент Янукович і лідери опозиції Віталій Кличко, Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок.

Від Європейського Союзу угоду підписали міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський і керівник Департаменту континентальної Європи Міністерства закордонних справ Франції Ерік Фурньє.

При цьому угоду не підписав Уповноважений з прав людини РФ Володимир Лукін, який був посередником у переговорах від Росії.

22 лютого Верховна Рада прийняла постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень".