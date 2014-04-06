У Луганську сепаратисти пікетують СБУ та скандують "Донбас"

15:50, 06 квітня 2014
Політика
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Луганські сепаратисти пікетують СБУ, на місці чергують силовики.

Сепаратисты пикетируют СБУ / cxid.info

Сьогодні, 6 квітня, в Луганську близько тисячі активістів з прапорами РФ пікетують будівлю СБУ, передає кореспондент CXID.info.

Мітингувальники з георгіївськими стрічками закидали будівлю силового відомства яйцями, скандуючи «Донбас». Крім прапорів РФ, в учасників акції був прапор 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії.

Рух по одній із смуг на вул. Радянська перекрито. На місці чергують силовики.

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