У Луганську сепаратисти пікетують СБУ та скандують "Донбас"
15:50, 06 квітня 2014Політика
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Луганські сепаратисти пікетують СБУ, на місці чергують силовики.
Сепаратисти пікетують СБУ / cxid.info
Сьогодні, 6 квітня, в Луганську близько тисячі активістів з прапорами РФ пікетують будівлю СБУ, передає кореспондент CXID.info.
Мітингувальники з георгіївськими стрічками закидали будівлю силового відомства яйцями, скандуючи «Донбас». Крім прапорів РФ, в учасників акції був прапор 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії.
Рух по одній із смуг на вул. Радянська перекрито. На місці чергують силовики.
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