У Луганську сепаратисти пікетують СБУ та скандують "Донбас"

Сьогодні, 6 квітня, в Луганську близько тисячі активістів з прапорами РФ пікетують будівлю СБУ, передає кореспондент CXID.info.

Мітингувальники з георгіївськими стрічками закидали будівлю силового відомства яйцями, скандуючи «Донбас». Крім прапорів РФ, в учасників акції був прапор 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії.

Рух по одній із смуг на вул. Радянська перекрито. На місці чергують силовики.