РФ "згадала" про міжнародне право і вимагатиме звільнити затриманих в Україні сепаратистів

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, за заяву «Про політичні репресії в Україні» проголосували 440 російських парламентаріїв.

Російські депутати вважають, що в даний час в Україні «свідомо і повсюдно обмежуються свобода зборів, свобода висловлювання думок з політичних питань, свобода засобів масової інформації, закриваються неугодні засоби масової інформації».

Читайте такожКримські сепаратисти передали власність українських спецслужб ФСБ Росії

«Політичні репресії виключають можливість цивілізованого розв'язання політичної кризи в Україні. Необгрунтоване переслідування лідерів опозиції, арешти політичних діячів за сумнівними підставами ніяк не вписуються в декларативні заяви нинішньої української влади про прихильність демократії. Зростає тиск на російськомовних громадян у всіх регіонах України, і особливо на південному сході. Арештовані та затримані сотні учасників протестних акцій, серед яких Павло Губарєв (Донецьк), Арсен Клінчаєв (Луганськ), Олександр Харитонов (Луганськ), Антон Давидченко (Одеса), Михайло Чумаченко (Донецьк)», - говориться в документі.

У Держдумі впевнені, що «політичним репресіям піддаються російські співвітчизники і ті, хто виступають за співпрацю з Росією».

Держдума наполягає «на суворому дотриманні загальновизнаних принципів і норм міжнародного права у сфері захисту прав і свобод людини».

Російські депутати заявляють, що «всі незаконно переслідувані лідери народного протесту мають бути негайно звільнені».

Як повідомляв УНІАН, вищезгадані особи закликали до приєднання деяких областей України до РФ. При цьому під час організованих ними вуличних акцій прихильники сепаратистів захоплювали органи влади, замінювали державні прапори України на будівлях органів влади на російські.

У Росії за такі дії передбачена кримінальна відповідальність. 20 грудня 2013 року Держдума РФ ухвалила закон, що передбачає відповідальність за публічні заклики до вчинення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації (за сепаратизм), з максимальним покаранням до п'яти років позбавлення волі.

Читайте такожУ Запоріжжі мітингували за Україну удесятеро більше людей, ніж за Росію

«Публічні заклики до вчинення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації караються штрафом у розмірі до 300 тис. рублів або у розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до двох років, або обов'язковими роботами на строк до трьохсот годин, або позбавленням волі на строк до трьох років», - говориться в законі.

При цьому такі самі діяння, вчинені з використанням засобів масової інформації або з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, зокрема Інтернету, караються обов'язковими роботами на строк до 480 годин або позбавленням волі на строк до п'яти років.