Луганські сепаратисти захопили філію Нацбанку
02:01, 07 квітня 2014Політика
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Три тисячі добре підготовлених активістів захопили філія НБУ в Луганській області
Луганські сепаратисти захопили філія Нацбанку / facebook.com/EvromaidanSOS
Є сигнали про підготовку захоплення інших стратегічних об'єктів в місті, повідомляє УНН. На вулицях Луганська зводяться барикади, до сепаратистам підвозять товарні контейнери з невідомим вмістом.
У Луганську СБУ звільнила з-під варти шість сепаратистів, звільнених привезли до будівлі захопленого управління СБУ і передали проросійським активістам.
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6 квітня, під час проросійського мітингу в Луганську радикально налаштовані активісти штурмували управління СБУ. Мітингувальники пробралися на другий поверх будівлі і почали бити вікна цеглою.
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