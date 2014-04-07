Луганські сепаратисти захопили філію Нацбанку

Є сигнали про підготовку захоплення інших стратегічних об'єктів в місті, повідомляє УНН. На вулицях Луганська зводяться барикади, до сепаратистам підвозять товарні контейнери з невідомим вмістом.

У Луганську СБУ звільнила з-під варти шість сепаратистів, звільнених привезли до будівлі захопленого управління СБУ і передали проросійським активістам.

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6 квітня, під час проросійського мітингу в Луганську радикально налаштовані активісти штурмували управління СБУ. Мітингувальники пробралися на другий поверх будівлі і почали бити вікна цеглою.