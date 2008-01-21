Україна пройшла тестування на здоровий глузд

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК привітав український народ з Днем Соборності України (щороку святкується 22 січня).

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, у вітанні йдеться: “Це свято нагадує нам, що Україна не розділена, що немає окремої Східної і Західної України, що ми - єдина держава і ми - єдиний народ”.

“Перші кроки Незалежності стали випробовуванням для всіх нас - тестуванням на зрілість, на терпіння, на толерантність, нарешті - на здоровий глузд. Нині уже ніхто не сумнівається у тому, що український народ у змозі поліпшити життя у своєму домі власної держави”, йдеться у вітанні.ЯЦЕНЮКА.

Голова ВР побажав, щоб “розум, воля і любов до рідного краю згуртовували нас для здійснення високої мети - процвітання соборної незалежної демократичної могутньої України, надійної запоруки добробуту й щасливого життя її народу. Впевнений, що день прийдешній принесе нам світле почуття радості від усвідомлення власної причетності до розбудови наших: сіл, міст району, області та усієї України”.