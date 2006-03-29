Кличко стане Каськівим

Голова політради Громадянської партії “Пора” Владислав КАСЬКІВ вважає, що в разі складання ним повноважень голови політради «Пори» партію має очолити Віталій КЛИЧКО.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН.

За словами В.КАСЬКІВА, до офіційного завершення підрахунку голосів і розгляду всіх фактів фальсифікації підрахунку блок ПОРА-ПРП не оголошує про свою поразку.

Водночас він визнав, що виборчу кампанію блок провів недостатньо ефективно. «Ми не змогли повністю донести свою політичну позицію і плани до громадян України», - сказав В.КАСЬКІВ. “Головну проблему ми вбачаємо у тому, що не змогли повністю реалізувати свою головну місію – змінити покоління політиків”, – додав він.

Лідер “Пори” вибачився перед виборцями за можливу втрату їхніх голосів. “Я обіцяю, що “Пора” зробить все можливе, аби компенсувати цю втрату своєю активною безкомпромісною позицією”, - сказав В.КАСЬКІВ і додав: ”Щодо себе, то я відчуваю особисту відповідальність за можливу поразку. І якщо вона стане реальністю, то не бачу іншого виходу як піти у відставку з посади голови політради “Пора”.

Він наголосив, що готовий подати відповідну заяву на найближчому засіданні центральної ради партії, яка відбудеться найближчим часом.

За словами В.КАСЬКІВА, він не збирається виходити з лав партії і готовий працювати на інших посадах.