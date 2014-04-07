Екс-міністр агрополітики Присяжнюк оголошений в розшук

Печерський районний суд Києва надав дозвіл на затримання колишнього міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Присяжнюка з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

У повідомленні наголошується, що Головне слідче управління Генпрокуратури розслідує кримінальну виробництво за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України стосовно екс-міністра аграрної політики та продовольства України.

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"Поки колишній високопоставлений чиновник підозрюється у заволодінні коштами Аграрного фонду в сумі майже 540 млн грн, які були виділені державою для закупівлі об'єктів державного цінового регулювання цукру-піску", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня правоохоронці в рамках розслідування кримінального провадження про розкрадання бюджетних коштів провели обшуки в Міністерстві аграрної політики і житло посадових осіб.

За даними міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, зокрема, у екс-міністра аграрної політики Присяжнюка вилучено 286 тис. дол., 659 тис. грн, кілька наручних годинників відомих іноземних брендів.