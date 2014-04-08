Під час сутичок в Миколаєві постраждало шонайменше 10 осіб

Про це повідомляє сайт "Преступности.НЕТ".

Згідно з інформацією, в одного чоловіка серйозний перелом ноги і травма голови, двоє чоловіків отримали поранення голови: один активіст "Правого сектора" отримав удари міліцейським кийком, другий, активіст миколаївської осередку партії "Демократичний альянс" Денис Плішко, також отримав під час зіткнень поранення голови.

Травма голови була помічена і в однієї жінки - медики з "швидкої" обробляли їй рану.

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Крім того, п'ять осіб отримали поранення від пострілів з ​​травматичного пістолета - в основному від куль постраждали представники самооборони Майдану, в яких стріляли проросійські сепаратисти - поранення в шию, спину, ноги та інші частини тіла.

Один чоловік був госпіталізований з контузією - прямо біля нього вибухнула сильна петарда.

При цьому досить багато людей отримали незначні поранення від попадання в них каміння та іншого.