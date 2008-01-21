На недоторканність Ющенка гострять зуб уже і в БЮТ

Народний депутат Микола ТОМЕНКО переконаний, що сьогодні інститут недоторканності, який поширюється не лише на Президента України і народних депутатів, а й на всю суддівську систему включно з місцевими судами, є джерелом політичної корупції в сучасній Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, він заявив, що „тому у вересні минулого року наша команда ініціювала та зібрала понад 8 мільйонів підписів за проведення Всеукраїнського конституційного референдуму за народної ініціативи для того, щоби виявити позицію наших громадян щодо оптимальної моделі організації влади, місцевого самоврядування, суддівської системи влади тощо. Одне з дев’яти питань, запропонованих для обговорення, стосувалося скасування недоторканності вищих керівників держави, народних депутатів України та суддів. Суспільство добре знає, і експерти це підтверджують, що сьогодні один з найвищих ступенів корупції – саме у суддівській системі, де не лише на місцевому рівні у суді за хабарі можна вирішити будь-яке питання”, - зауважив депутат.

Тому, на переконання М.ТОМЕНКА, цілком очевидно, що до цієї проблеми необхідно підходити системно і скасовувати недоторканність і Президента України, і народних депутатів, і суддів. Більше того, вважає депутат, скасування недоторканності для Президента не створить проблем для його діяльності, оскільки він має такий конституційно передбачений захист як доволі складна процедура імпічменту.

Водночас М.ТОМЕНКО висловив здивування, що сьогодні багато народних депутатів уже сумніваються у необхідності голосування за зняття депутатської недоторканності. „Це хибна позиція. Верховна Рада повинна першою показати приклад у цьому питанні і швидше внести відповідні зміни до Конституції, водночас не забуваючи, що не меншою загрозою залишається проблема недоторканності системи суддівської влади, де будь-який місцевий суддя може діяти безкарно, маючи правовий захист недоторканності”, - вважає депутат.