Поки Балога у Секретаріаті, стусанів та ляпасів на Банковій не буде

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА ретельно з’ясувати всі обставини інциденту між міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ і Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ й у разі необхідності застосувати всі передбачені законодавством заходи до його учасників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йдеться у надісланому сьогодні генпрокурору офіційному листі Президента у зв’язку із сутичкою, що сталася 18 січня після засідання Ради національної безпеки та оборони між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Про результати цієї перевірки та відповідне реагування Президент просить повідомити йому впродовж тижня.

Керівник президентського Секретаріату Віктор БАЛОГА, коментуючи п’ятничні події та лист до генпрокурора, заявив про «очевидну ганебність сутички між двома високопосадовцями незалежно від того, хто і як перший почав, хто правий, а хто винен. Два чиновники вчинили явно не гідно своїх посад, повелися вищою мірою не виважено, по-хлопчачому, кинули густу тінь на власний авторитет і реноме органів влади, які вони представляють. Це був перший і, поки я очолюю Секретаріат, останній випадок, коли на Банковій, 11 роздаватимуть навсібіч стусани та ляпаси».

В.БАЛОГА наголосив, що Президент чекає від Генеральної прокуратури глибокої правової оцінки бійки між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ. «Висновки ГПУ повинні бути повними, об’єктивними та безсторонніми, без жодних політичних чи якихось інших домішок. Не має значення, кого стосуватиметься сила дії закону - лідера парламентської політичної сили й урядовця чи градоначальника. Обидва вони користуються довірою сотень тисяч людей, які їх делегували у владу зовсім не для відпрацювання вправ рукопашного бою».

Керівник Секретаріату також повідомив, що громадськість через засоби масової інформації буде поінформована про результати перевірки інциденту, який викликав широкий суспільний резонанс.