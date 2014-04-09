ЄС створить групу підтримки України під керівництвом Фюле

Як повідомив у вівторок в Брюсселі європейський дипломат, група буде координувати і направляти підтримку Україні, використовуючи досвід країн-членів ЄС, "зміцнювати роботу інших донорів, в тому числі, міжнародних фінансових інституцій", повідомляє Інтерфакс.

Про роботу Фюле буде доповідати безпосередньо президенту Європейської комісії Жозе Мануелю Баррозу і верховному представнику ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки, віце-президентові ЄК Кетрін Ештон.

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Група буде визначати і координувати всю необхідну допомогу українській владі і сприяти стабілізації економічної та політичної ситуації, допомагати у проведенні реформ.

"Створення групи відображає пріоритет, який ЄС надає Україні", - підкреслив дипломат.

Крім того, робота групи може бути поширена на Грузію та Молдову. У групі буде працювати кілька десятків осіб.