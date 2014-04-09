СБУ затримала диверсанта, який разом з озброєною групою хотів захопити Каховську ГЕС
11:45, 09 квітня 2014Політика
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Співробітники СБУ затримали жителя Херсонської області, який планував на чолі озброєної групи здійснити захоплення стратегічних об’єктів, зокрема Каховської ГЕС.
СБУ затримали диверсанта, який разом з озброєною групою хотів захопити Каховську ГЕС
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, чоловік 1960 р.н. створив групу з числа проросійських жителів Херсонщини та за сприяння російської сторони, через сотника так званої «самооборони Криму», готувався отримати автоматичну зброю.
Встановлено, що зловмисник, систематично виконуючи завдання військової розвідки РФ, збирав і передавав своїм кураторам у Криму інформацію щодо місць дислокації та переміщень підрозділів Збройних сил України у Херсонській області.Читайте такожСБУ затримала російського розвідника за організацію сепаратистських акцій у Луганську (аудіо)
Здійснюються невідкладні оперативно-процесуальні дії для затримання усіх учасників диверсійної групи.
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