СБУ затримала диверсанта, який разом з озброєною групою хотів захопити Каховську ГЕС

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, чоловік 1960 р.н. створив групу з числа проросійських жителів Херсонщини та за сприяння російської сторони, через сотника так званої «самооборони Криму», готувався отримати автоматичну зброю.

Встановлено, що зловмисник, систематично виконуючи завдання військової розвідки РФ, збирав і передавав своїм кураторам у Криму інформацію щодо місць дислокації та переміщень підрозділів Збройних сил України у Херсонській області.Читайте такожСБУ затримала російського розвідника за організацію сепаратистських акцій у Луганську (аудіо)

Здійснюються невідкладні оперативно-процесуальні дії для затримання усіх учасників диверсійної групи.