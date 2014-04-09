У Сімферополі художники намалювали графіті «Крим - Україна!»

На довгому бетонному паркані, що огороджує залізничні колії в житлових кварталах міста, в одну з останніх ночей невідомий художник намалював панно «Крим - Україна!», використавши для цього кольори українського прапора, повідомляє Крым.реалии.

Нова робота викликала великий інтерес - люди, що проходять повз фотографуються на її фоні, а машиністи поїздів дають протяжні гудки - «Слава Україні!».

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Цей майданчик городяни між собою називають «Стіна вільних художників Криму», існує вже кілька десятиліть. Вона виявилася ідеальним місцем для міських графіті.

Кримські художники давно використовують її для розміщення актуальних робіт - тут «полотна» і на побутові теми, і рідше на соціально-політичні. Стіну кілька разів зафарбовували, але вона весь час заповнюється новими малюнками...

«Міськрада Сімферополя намагався кілька разів боротися з «псуванням міського пейзажу», однак безуспішно», - каже знайомий художник-графітчик, що працює під ніком «Кулька».

Його, якого за прикладом відомого британського колеги називають «Кримським Бенксі», і прославився малюнками на політичні та суспільні теми. «Для цього організовували й міські конкурси графітчиків, і ловили нас, і обіцяли карати, але будівлі все одно розмальовують, хоча осмислених малюнків, які дійсно мають соціальне значення, досить мало».