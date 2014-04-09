У Харкові "замінували" залізничний вокзал

Як повідомили УНІАН в Управлінні МВС України на Південній залізниці, невідома особа повідомила про замінування вокзалу сьогодні, 9 квітня, близько 16:00.

На місце події одразу виїхали керівництво УМВС України на Південній залізниці, слідчо-оперативна група, працівники кінологічного центру при УМВС України на Південній залізниці та вибуховотехнічної служби.

Після проведення ретельної перевірки приміщень вокзалу та прилеглої території загальною площею більше 12 тис. кв. м вибухових пристроїв чи вибухових речовин виявлено не було.

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Зараз вказана інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Працівниками міліції проводять всі необхідні оперативно-розшукові заходи для встановлення особи, яка повідомила про замінування вокзалу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 квітня, в Харкові невідомі особи повідомляли про замінування стадіону «Металіст», приміщення Харківської облдержадміністрації та автовокзалу «Левада». Жодне з повідомлень не підтвердилося. Вибухові речовини або предмети виявлені не були.