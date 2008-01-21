Головний психіатр Києва коментує бійку Луценка і Черновецького

Головний психіатр м. Києва В’ячеслав МІШИЄВ вважає, що інцидент, який стався між міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ і мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, може стати приводом для окремих представників українського соціуму діяти аналогічно.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, коментуючи інцидент між вищезгаданими посадовцями, який стався 18 січня після засідання Ради національної безпеки та оборони в Києві.

«На мій погляд, вчинок, який ми розглядаємо, - непристойний, це однозначно. Такого роду вчинки не прикрашають самих учасників інциденту й Україну в цілому. Це може мати наслідки для підлеглих і ряду обивателів», - сказав В.МІШИЄВ, додавши при цьому, що «такий вчинок може бути якоюсь мірою чинником відпущення заборони, вседозволеності».

При цьому психіатр не виключив, що такі вчинки «можуть тиражуватися, ставати копією». Як пояснив В.МІШИЄВ, коли такого рангу посадовці «дозволяють собі такі вчинки, вони знімають заборони для певних груп соціуму».

На запитання, під який психіатричний термін можуть потрапити дії учасників інциденту, головний психіатр Києва відповів: «Ставити клінічно, використовувати професійні терміни кривдника чи потерпілого неетично, тим паче, що жоден з учасників інциденту не звертався до мене як до фахівця».

У свою чергу, присутній на прес-конференції адвокат Дмитро ДОРОФЄЄВ, аналізуючи цю ситуацію, не виключив, що «своїм прикладом він (Ю.ЛУЦЕНКО – УНІАН) дозволив подати приклад простим громадянам».

У той же час він підкреслив, що чиновники, незважаючи ні на що, мають нести персональну відповідальність за такі вчинки.