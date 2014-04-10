Причиною нічної пожежі в офісі КПУ може бути підпал - пожежники

Пожежники кажуть, що ймовірною причиною пожежі в офісі Комуністичної партії України, який розташований на вулиці Борисоглібській, 7, є підпал, повідомляє Радіо Свобода.

«Ймовірно, що причиною пожежі є підпал, – розповів пожежник Олег Нечупій, що працював на місці. – У трьох місцях одразу пожежа не може виникнути. Вигоріло 100 квадратних метрів на першому поверсі і стільки ж – на другому. Частково постраждав третій поверх».

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Найважче ліквідовувати полум’я виявилось саме у підвалі. Висока температура довгий час не дозволяла пожежникам потрапити всередину. Зараз причину загоряння встановлює слідчо-оперативна група.

Сьогодні міліція двічі приїжджала до будівлі з вимогою до активістів люстраційного комітету «Ніколи знову» залишити самовільно зайняті приміщення. Вперше правоохоронцям відмовили, та вже близько 22:00 члени комітету таки вийшли з будівлі.