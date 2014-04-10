Депутати від КПУ залишили сесійну залу ВР на знак протесту проти підпалу офісу партії
Депутати від Комуністичної партії України залишили сесійну залу парламенту на знак протесту проти підпалу центрального офісу партії у Києві.
Як передає кореспондент УНІАН, лідер фракції Петро Симоненко зазначив, що фракція КПУ не братиме участь у засіданні парламенту до того часу, доки правоохоронні органи не проведуть розслідування за фактом підпалу офісу й не притягнуть винних до відповідальності.
“Я звертаюся до правоохоронних органів і вимагаю розслідування здійсненого злочину і персонально притягнути до відповідальності тих, хто був учасниками, — всі вони відомі, і фракція КПУ до того моменту, поки не буде встановлено злочинців, не братиме участі у роботі парламенту”, - сказав Симоненко.Читайте такожУ Києві горів офіс КПУ
Як повідомляв УНІАН, у Києві сьогодні вночі горів центральний офіс Компартії, жертв і потерпілих немає. Вогнем було пошкоджено приміщення підвалу, першого та другого поверхів будівлі на загальній площі 220 кв. м. Загиблих та постраждалих немає.
Вдень 9 квітня до центрального офісу КПУ зайшли активісти люстраційного комітету «Ніколи знову». Вони викидали з вікон партійну символіку КПУ і портрети Леніна.
Міліція, яка прибула за викликом, лише з другої спроби ввечері змогла переконати активістів залишити приміщення.