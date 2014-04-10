Депутати від КПУ залишили сесійну залу ВР на знак протесту проти підпалу офісу партії

Як передає кореспондент УНІАН, лідер фракції Петро Симоненко зазначив, що фракція КПУ не братиме участь у засіданні парламенту до того часу, доки правоохоронні органи не проведуть розслідування за фактом підпалу офісу й не притягнуть винних до відповідальності.

“Я звертаюся до правоохоронних органів і вимагаю розслідування здійсненого злочину і персонально притягнути до відповідальності тих, хто був учасниками, — всі вони відомі, і фракція КПУ до того моменту, поки не буде встановлено злочинців, не братиме участі у роботі парламенту”, - сказав Симоненко.Читайте такожУ Києві горів офіс КПУ

Як повідомляв УНІАН, у Києві сьогодні вночі горів центральний офіс Компартії, жертв і потерпілих немає. Вогнем було пошкоджено приміщення підвалу, першого та другого поверхів будівлі на загальній площі 220 кв. м. Загиблих та постраждалих немає.

Вдень 9 квітня до центрального офісу КПУ зайшли активісти люстраційного комітету «Ніколи знову». Вони викидали з вікон партійну символіку КПУ і портрети Леніна.

Міліція, яка прибула за викликом, лише з другої спроби ввечері змогла переконати активістів залишити приміщення.