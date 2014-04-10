Розпочалося засідання, на якому Росію можуть вигнати з ПАРЄ (онлайн-трансляція)

11:48, 10 квітня 2014
Політика
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Це обговорення може стати останнім для делегації РФ у разі, якщо буде прийнята поправка, яка пропонує замість позбавлення права голосу російських парламентаріїв анулювати всі їх повноваження в Асамблеї.

Дискусія про повноваження делегації РФ відкрилася сьогодні в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). До проекту резолюції про перегляд повноважень російських представників надійшли 16 поправок, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Це обговорення може стати останнім для делегації РФ у разі, якщо буде прийнята поправка під номером 14 британця Роберта Уолтера, пропонує замість позбавлення права голосу російських парламентаріїв анулювати всі їх повноваження в Асамблеї.

Запропоновані і низка інших поправок за текстом. Асамблея може позбавити делегацію РФ права голосування, права участі в Бюро ПАРЄ, Президентському комітеті, Постійному комітеті, права участі в дебатах, права бути доповідачами і співдоповідачами в комісіях, права представляти поправки в проекти резолюцій, права брати участь у моніторингових місіях. Фактично мова йде про ключові повноваження делегації РФ.

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Раніше комісія ПАРЄ з моніторингу підтримала поправку про позбавлення делегації РФ права голосувати, брати участь у місії спостерігачів Асамблеї, а також бути представленою в президентському комітет і Бюро ПАРЄ. За словами глави делегації РФ, голова комітету Держдуми з міжнародних справ Олексія Пушкова, "якщо Асамблея також підтримає цю норму, за таких обмежень у правах діяльність делегації Росії в ПАРЄ втрачає сенс". "Повноваження на цій сесії можуть бути складені добровільно тільки у разі виключення делегації ПАРЄ", - підтвердив він, зазначивши, що такий варіант розвитку подій можливий відразу після прийняття поправки". Тобто делегація не дочекається остаточного голосування по всьому проекту резолюції.

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