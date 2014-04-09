Комісія ПАРЄ підтримала позбавлення делегації Росії права голосу

Про це журналістам повідомив заступник глави делегації РФ, голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Слуцький, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Тим самим, комісія проголосувала за "м'який варіант" санкцій. "Комісія з великою перевагою проголосувала проти пропозиції британця Роберта Уолтера про повне заморожування повноважень делегації РФ. Таким чином, спроби позбавити нас членства на 2014 рік у ПАРЄ відметені на рівні комісії з моніторингу", - повідомив Слуцький.

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Він очікує, що підсумки голосування у профільній комісії будуть підтримані і на асамблеї. Доповідь з питання про повноваження РФ буде розглянуто в четвер 10 квітня.

Слуцький не виключає при цьому, що Роберт Уолтер буде намагатися знову запропонувати свою поправку. "Але при негативному голосуванні в комісії йому буде дуже складно переконати ПАРЄ", - зауважив він. У ПАРЄ починає переважати позиція за діалог і контакти з Росією, наголосив заступник глави делегації РФ.

Раніше Слуцький повідомив, що російська делегація залишить сесію ПАРЄ, якщо до неї будуть застосовані якісь санкції.

"Якщо в резолюції будуть хоч якісь санкції, в будь-якому випадку ми, швидше за все, покинемо Страсбург в знак протесту. Це позиція делегації РФ", - підкреслив він.

Демарш делегації РФ, за словами Слуцького, буде можливий навіть у тому випадку, якщо ПАРЄ проголосує за м'який варіант санкцій - позбавлення Росії права голосу.

Він очікує, що підсумки голосування в профільній комісії будуть підтримані і на асамблеї. Доповідь з питання про повноваження РФ буде розглянуто в четвер 10 квітня.

Слуцький не виключає при цьому, що Роберт Уолтер намагатиметься знову запропонувати свою поправку. "Але при негативному голосуванні в комісії йому буде дуже складно переконати ПАРЄ", - зауважив він.

Раніше Слуцький заявив, що російська делегація залишить сесію ПАРЄ, якщо до неї будуть застосовані якісь санкції. "Якщо в резолюції будуть хоч якісь санкції, в будь-якому випадку ми, швидше за все, покинемо Страсбург на знак протесту. Це позиція делегації РФ", - підкреслив він.

Демарш делегації РФ, за словами Слуцького, буде можливий навіть у тому випадку, якщо ПАРЄ проголосує за "м'який варіант" санкцій - позбавлення Росії права голосу.