Сергія Головатого переобрали віце-президентом ПАРЄ
16:40, 21 січня 2008Політика
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Янукович привітав однопартійця і його боса
Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ привітав члена фракції Партії регіонів Сергія ГОЛОВАТОГО з обранням на посаду віце-президента ПАРЄ.
Він також привітав Луїса Марія де ПУЧА з обранням на посаду президента Парламентської Асамблеї Ради Європи, повідомили УНІАН у прес-службі партії.
В.ЯНУКОВИЧ висловив упевненість у тому, що досвід роботи нового президента ПАРЄ сприятиме процесам демократизації у Європі, підвищуватиме авторитет Парламентської асамблеї в світі та ефективність роботи цієї організації. "Ми сподіваємося на продовження і поглиблення плідної співпраці з ПАРЄ", – зазначив він.
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