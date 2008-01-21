Сергія Головатого переобрали віце-президентом ПАРЄ

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ привітав члена фракції Партії регіонів Сергія ГОЛОВАТОГО з обранням на посаду віце-президента ПАРЄ.

Він також привітав Луїса Марія де ПУЧА з обранням на посаду президента Парламентської Асамблеї Ради Європи, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

В.ЯНУКОВИЧ висловив упевненість у тому, що досвід роботи нового президента ПАРЄ сприятиме процесам демократизації у Європі, підвищуватиме авторитет Парламентської асамблеї в світі та ефективність роботи цієї організації. "Ми сподіваємося на продовження і поглиблення плідної співпраці з ПАРЄ", – зазначив він.