Яценюк зібрався в Донецьк і Дніпропетровськ



Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Зазначається, що в Донецьку та Дніпропетровську Яценюк проведе наради з головами обласних державних адміністрацій, міськими головами, керівниками силових структур, представниками промисловості Донецької, Луганської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей, для обговорення ситуації в регіонах, питань децентралізації влади та нової редакції Конституції України.