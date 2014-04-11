Яценюк зібрався в Донецьк і Дніпропетровськ
00:30, 11 квітня 2014Політика
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У п’ятницю, 11 квітня, прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк відвідає міста Донецьк та Дніпропетровськ.
Яценюк зібрався в Донецьк і Дніпропетровськ
Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Зазначається, що в Донецьку та Дніпропетровську Яценюк проведе наради з головами обласних державних адміністрацій, міськими головами, керівниками силових структур, представниками промисловості Донецької, Луганської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей, для обговорення ситуації в регіонах, питань децентралізації влади та нової редакції Конституції України.
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