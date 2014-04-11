Парламентарії Росії та України вперше після початку кризи зустрінуться у Відні - ЗМІ
07:13, 11 квітня 2014Політика
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Парламентарії Росії і України зустрінуться в п'ятницю у Відні і обговорять відносини, що склалися між двома країнами.
Делегати обговорюватимуть двосторонні стосунки / telegraf.com.ua
Зустріч пройде в невеликому форматі, повідомив РІА Новости в четвер член делегації нижньої палати російського парламенту у Парламентській асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ) депутат Олександр Фокін. Джерело в Держдумі раніше повідомив, що зустріч пройде в рамках ПА ОБСЄ.
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"Зустріч буде стосуватися питань, пов'язаних з двосторонніми відносинами між Росією і Україною. В рамках формату, який був запропонований для консультацій, полетіла наша делегація, ті люди, які добре знають ситуацію в Криму і Україні", - сказав Він і уточнив, що сам брати участі в цій зустрічі не буде.
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