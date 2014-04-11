Відокремлення свого регіону від України підтримують менш як 6% громадян - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник соціологічної служби Ukraine Sociology Service Олександр Вишняк, представляючи під час круглого столу в Києві опитування, проведене його кампанією наприкінці березня.

“Ідеї сепаратизму ідуть не знизу - від народу, і це опитування показало. Фактично від'єднання якоїсь області чи регіону від України підтримують менш як 6% громадян України”, - наголосив експерт.

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Водночас, за його словами, ситуація є різною, в залежності від регіону. Так, якщо на заході такі ідеї підтримують менше відсотка, в решті регіонів, в центральній Україні - близько 2%, на південному сході, крім Донбасу (27%) - близько 7%. Найбільша підтримка є у Донецькій області - 18%, при цьому 56% жителів регіону категорично проти цього розділу. “Можна сказати, що ідеї сепаратизму не дуже поширені в цих регіонах”, - підсумував соціолог.

Вишняк наголосив, що дані опитування показують, що ідеї сепаратизму нав'язуються громадянам ззовні.

За його словами, дещо більша підтримка у південно-східних регіонах федералізації країни, але вона також не перевищує 30%. При цьому люди, на думку експерта, часто не розуміють, що саме означає федералізація.

Майже половина населення України вважають реальною загрозу захоплення України або частини її території іншими державами.

Так, опитування показало, що цієї загрози побоюються 47,8% опитаних, ще 42,8% вважають, що існує ризик розпаду України, 42,3% - економічного занепаду, втрати керованості державою, хаосу - 23,1%, розгулу злочинності - 20%, поширення міжнародних конфліктів на територію України - 19,6%, зубожіння населення і значного майнового розшарування - 16,1%.

Дещо менше населення України стурбоване можливістю узурпації влади певними політичними силами - 11,9% , погіршення міжнародного іміджу країни - 7,3% , позбавлення або погіршення доступу до енергетичних ресурсів - 7,3% , погіршення доступу до іноземних ринків збуту вітчизняної продукції - 6,2%.

*** Опитування проводилось для громадянського союзу «Громадська варта» з 16 по 30 березня. Всього було опитано 2010 респондентів у всіх регіонах України , в тому числі в АР Крим , серед дорослого населення. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.