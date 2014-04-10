Путін заявив, що не планував анексії Криму, а рішення ухвалив після "потайних" соцопитувань

Анексії Криму не планувалося, рішення було ухвалене після «потайних» соціологічних опитувань.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент РФ Володимир Путін сказав на зустрічі з представниками Загальноросійського народного фронту.

"Я б хотів приєднатися до слів подяки і кримчанам, і севастопольцям за ту позицію, яку вони обійняли. Більш того, я хочу вам сказати, що рішення-то мною були прийняті остаточні після того, як став зрозумілий настрій людей. Адже ми не готувалися до такого розвитку подій. Відверто кажучи, можна було собі уявити, як люди налаштовані, але ми цього достовірно не знали", - сказав Путін.

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"І лише після проведення перших соціологічних опитувань, прямо скажу, проведених потаємно, цифри були достатньо близькі до реалій. Стало остаточно зрозуміло, що нами лінію поведінки обрано правильно", - заявив він.

За його словами, перше соціологічне опитування засвідчило, що за приєднання до Росії виступає близько 80% населення у Криму в цілому, а в Севастополі – ще більше.

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"А на референдумі, коли вже процес почав розвиватися, так зазвичай завжди буває, це число зросло ще майже до 97 відсотків, 93 відсотків. Це, звичайно, дивовижний показник. Але все це відбулося завдяки вашій позиції", - додав він.

Довідка УНІАН. 16 березня за військової і політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошених кримських властей, 96,77% тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

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17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкту зі статусом республіки.

18 березня у Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Водночас один з лідерів кримських татар Мустафа Джемілєв, виступаючи 31 березня на неформальному засіданні Ради Безпеки ООН в Нью-Йорку, скликаному за ініціативою представників України і Литви, назвав референдум в Криму «цинічним», «так званим» і «абсурдним».

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«Абсурдно вирішувати питання про приналежність до тієї або іншої країни на основі місцевого референдуму, - сказав Джемілєв під час виступу. - Право на самовизначення може бути тільки у корінного народу, і в Криму таким є кримські татари. Але татари бойкотували цей референдум».

Джемілєв додав, що, за його даними, у референдумі взяли участь не 82% жителів Криму, як повідомляють російські власті, а лише 32,4%.

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Нагадаємо, 27 березня Генасамблея ООН більшістю голосів прийняла резолюцію про територіальну цілісність України, в якій референдум, що відбувся в Криму, визнано незаконним. Цей документ підтримали 100 держав, 11 проголосували проти, зокрема Білорусь, 58 членів Генасамблеї утрималися.

Сьогодні, 10 квітня, Парламентська Асамблея Ради Європи позбавила російську делегацію права голосу і заборонила росіянам обіймати керівні посади в ПАРЄ до кінця року у зв'язку з підтримкою російськими депутатами дій з окупації і анексії Криму Москвою.