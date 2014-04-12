Тягнибок: комуністи самі підпалили свій офіс в Києві

Про це він сказав в ефірі "Шустер Live", пише Українська правда.

"Самі ж і підпалили цей офіс для того, щоб потім звинувачувати когось. Це очевидно", - заявив Тягнибок.

Як відомо, 9 квітня у Києві на вулиці Борисоглібській горів офіс Комуністичної партії України.

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За даними кореспондента "Громадського ТБ", будівлі було все залито бензином, розбита техніка та зламані сейфи. У приміщенні знайдено кілька ємностей з бензином.

З лютого 2014 року і до 9 квітня в цьому приміщенні перебував Люстраційний комітет та Канцелярська сотня Майдану, також там знаходилася велика кількість їхніх документів. Незадовго до пожежі мітингувальники залишили офіс КПУ.

Перед тим фракція Компартії відмовлялася голосувати в Раді, поки не буде звільнений партійний офіс.