Міжнародні санкції проти Росії мають вплив - постпред США при ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів у Києві.

“Я б не погодився, що санкції, які вже запроваджені щодо Росії, не мають впливу. Вони мають вплив, і це можна побачити з поведінки деяких високопоставлених росіян”, - сказав Баєр.

Він нагадав слова державного секретаря США Джона Керрі про те, що США і союзники готові рухатися далі, щоб “змусити Росію платити ще більше”.

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“Усім дуже важливо розуміти, що незаконні дії Росії продовжуються, що вони зайшли у Крим, і вони звідти не вийшли. Вони також зібрали війська на кордоні (з Україною), і ці війська там поки що залишаються. Це неправильно і це треба змінити”, - сказав Баєр.

На його переконання, агресивна поведінка Росії показує, швидше за все, її слабкість, а не силу. Він вважає, що є перспектива сильної Росії у майбутньому, але така сильна Росія може початися із сьогоднішнього дотримання нею міжнародного права і своїх міжнародних зобов`язань. “Її незаконні дії в Україні або деінде за її кордонами не допоможуть їй вирішити проблеми, які вона сама має”, - сказав Баєр.

На його думку, Росії в усіх аспектах було б вигідно мати поруч процвітаючу, заможну і демократичну Україну, яка могла б бути вигідним торговельним партнером і стабільною державою на її кордонах.

“Звичайно, для всіх очевидно, що параноїдальна політика перш за все має негативні наслідки для України, але для Росії ця політика також має погані наслідки”, - сказав Баєр.