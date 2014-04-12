У Слов’янську сепаратисти захопили адмінбудівлю СБУ

«Ініціативна група Донецької республіки» захопила адміністративну будівлю СБУ у Слов’янську Донецької області.

Про це повідомляється на сайті Головного управління МВС України у Донецькій області.

У повідомленні нагадується, що сьогодні о 9.00 у м. Слов`янську було захоплено будівлю міліції.

«На двох мікроавтобусах до міськвідділу під`їхала група невідомих осіб і відкрила безладний вогонь по будівлі і вікнам. Потім, зачепивши гаками, прив`язаними до автобусів, решітки двох вікон міськвідділу, вони їх відірвали і увірвалися до приміщення.

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Застосувавши сльозогінний газ і димові шашки, нальотчики проникли в чергову частину. Троє співробітників міліції при цьому отримали легке отруєння газами.

На даний момент в будівлі міськвідділу знаходиться близько 20 озброєних людей, які представилися ініціативною групою Донецької республіки. Мета захоплення режимної установи - зброя (в ДЧ зберігалося понад 20 одиниць автоматів, понад 400 пістолетів ПМ і патрони до них). Всіх співробітників міліції загарбники з будівлі випустили.

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Учасникам мітингу, що проходив у місті (близько 500 чоловік), ці люди запропонували озброюватися захопленою в міліції зброєю, чим ті зараз і займаються», - сказано у повідомленні.

Ця ж ініціативна група озброєних людей захопила в м. Слов`янську адмінбудівлю СБУ.

Вирішується питання щодо кваліфікації дій нальотчиків.