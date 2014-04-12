Мер Слов'янська заявляє, що в місті «однозначно» проведуть референдум

Міський голова Слов'янська (Донецька область) Неля Штепа заявляє, що в її місті «однозначно» буде проводитися референдум.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в інтерв'ю в прямому ефірі російського телевізійного каналу "Life News".

«Ми будемо проводити в Слов'янську однозначно референдум», - сказала мер. І додала: «Ми будемо проводити референдум у всякому разі... Я думаю, що вже сьогодні-завтра оголосять про те, що вони (влада - УНІАН) згодні на референдум. Але чому цього не можна було зробити місяць тому, два місяці тому?... Скільки вже цей народ просить - давайте проведемо референдум і спільно визначимо, до якого ми хочемо союзу. Чому сьогодні не слухають простих жителів України?».

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Штепа розповіла російським журналістам, що «у місті Слов'янську 92% підприємств працює з Росією, тому для нас статус сьогодні дуже важливий - це хороші, дружні, партнерські відносини з Росією». «Наш Слов'янськ вважає сьогодні Росію нашим старшим братом,.. ми - Донбас і росіяни - ми рідні по крові і ми ніколи не будемо воювати з Росією», - заявила мер.

Вона також в прямому ефірі розповіла, хто і як сьогодні захоплював у Слов'янську міськвідділ міліції, а також міськадміністрацію .

«Ми дізналися про те, що у нас сьогодні захоплення о 8 годині ранку, мені подзвонили жителі і сказали, що йде захоплення. Я тут же о 8 годині ранку приїхала. Хлопці озброєні, їх у будівлі понад 1000 осіб. Я запитала у них - хто вони, вони відповіли, що є донецькими ополченцями. Я дуже багатьох людей знаю, це наші люди з Краматорська, Донецька, Дружківки... Вони сказали, що вони донецькі ополченці», - розповіла Штепа. За її словами, люди, які захопили будівлі, «сьогодні виставляють свої вимоги про проведення референдуму, про те, щоб на референдумі визначитись - чи довіряють люди влади, чи ні, чи хочуть, чи думають до якого союзу їм йти...».

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«Тобто, сьогодні у них адекватні висловлювання. Сьогодні ми їх розуміємо. Ми всі згодні, я не можу їм суперечити, - сказала мер, - Три дні тому я все це озвучила у зверненні до прем'єр-міністра України, в якому повідомила, що треба сідати за стіл переговорів..... все місто Слов'янськ сьогодні вийшло на вулиці й підтримує тих хлопців, які захопили сьогодні міліцію.... Вони зняли прапор України та повісили прапор Росії».

Штепа також повідомила, що у міськвідділі міліції та у міськадміністрації «міліції нікого немає, вся міліція пішла, всі до єдиного люди, всі живі, всі здорові».

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«Ні, не було ніяких пострілів. Ніхто не постраждав ні з працівників міліції, ні з тих людей (населення), які перебували біля будівлі», - заявила мер, підкресливши, що особисто вона, як міський голова виступає проти збройного придушення дій активістів владою України.

Як передає кореспондент УНІАН, по місту Слов'янську обраний народний депутат України від Партії регіонів син колишнього прем'єр-міністра України - Олексій Азаров, який має тісні дружні стосунки з мером міста Нелею Штепой.