В Альпах врятували сім`ю українських нелегалів

У неділю увечері швейцарська поліція врятувала сім`ю українців, що намагалися в Альпах нелегально перейти кордон між Італією і Швейцарією, повідомляє ВВС . Мати та її п`ятеро дітей у віці від дев`яти до 21 року збилися з дороги і мало не загинули. Заблукавши на горі Монте Лема, вони намагалися подавати сигнали на допомогу через дитячу портативну рацію. Заклики про порятунок ламаною англійською випадково зловив місцевий радіоаматор, який і зв`язався з поліцією.

Поліцейський вертоліт виявив і підібрав нещасних перед самим заходом сонця. На деяких з дітей не було навіть взуття. Троє членів сім`ї доставлені до лікарні з обмороженням.

Представник регіональної поліції заявив, що українці вже попросили політичного притулку. Їх справа буде розглянута в прокуратурі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, з потерпілою вже розмовляли по телефону представники Посольства України в Швейцарії. Вона повідомила, що 2000 року виїхала з України до Угорщини, де проживала разом з дітьми в надії отримати притулок. Після отримання відмови угорських властей у наданні притулку вирішила прямувати разом з дітьми далі на захід. Оскільки законодавством Європейського Союзу не передбачене повторне подання клопотання про надання притулку в іншій країні ЄС, українка подала відповідне прохання до консульства Швейцарії в Мілані (Італія). Не дочекавшись відповіді, пробувала перетнути італійсько-швейцарський кордон потягом, однак прикордонники повернули її до Італії, після чого наважилася здійснити перехід через Альпи, оминувши прикордонні пости.

За даними Федерального відомства міграції Швейцарії, у разі подання заяви про надання притулку, врятовані українці будуть проживати в одному зі швейцарських міст, де передбачене утримання біженців до прийняття рішення про їх повернення до Італії чи Угорщини або реадмісію в Україну.

Справа перебуває на контролі в Посольстві України у Швейцарії та Департаменті консульської служби МЗС України.