У мережі з'явилося відео штурму міліції в Краматорську

У мережі було викладено запис, на якому видно, як озброєні люди в масках і камуфляжі заходять до будівлі міськвідділу міліції в Краматорську.

В кінці запису лунають автоматні черги, а невідомі вимагають у тих, хто знімає, прибрати камери. Нагадаємо, сьогодні невідомі озброєні люди захопили міськвідділ міліції у Краматорську.

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