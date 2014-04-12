У мережі з'явилося відео штурму міліції в Краматорську
23:48, 12 квітня 2014Політика
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У мережі було викладено запис, на якому видно, як озброєні люди в масках і камуфляжі заходять до будівлі міськвідділу міліції в Краматорську.
В кінці запису лунають автоматні черги, а невідомі вимагають у тих, хто знімає, прибрати камери.
Нагадаємо, сьогодні невідомі озброєні люди захопили міськвідділ міліції у Краматорську.
У Краматорську захопили міськвідділ міліції / kramatorsk.info
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